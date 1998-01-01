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40-футовые стандартные сухогрузные контейнеры в Санкт-Петербурге
№ ACSU 4210170
№ CLHU 4802460
№ DRYU 4007011
№ MCLU 4046866
№ OCVU 1660321
№ YMLU 5116086
№ ICUU 8370254
№ WSCU 5920287
№ MCLU 4042599
№ TGHU 4819597
№ CNIU 2168986
№ TCLU 9180093
№ ACSU 1540029
№ FSCU 4054616
№ UESU 4296460
№ ACSU 4316964
№ MCLU 4039173
№ MCLU 4047190
№ TDTU 5118232
№ UNDU 7861056
№ NEVU 8861568
Основные характеристики 40-футовых стандартных сухогрузных контейнеров Dry Cube (HC):
|Внешние размеры
|Внутренние размеры
|Дверной проем
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|12192
|2438
|2591
|12039
|2350
|2372
|2336
|2291
|Параметры и масса
|Максимальная масса брутто, кг
|Масса тары, кг
|Полезная нагрузка кг
|Объем, м.куб
|Штабелирование, кг
|Количество европаллет, шт
|30480-32500
|3740-4200
|26280-28650
|75,6-76,5
|86400, 7 ярусов
|25
Морские контейнеры длиной 40 футов предлагают больший объем внутреннего пространства для размещения грузов при общей функциональности 20-футовых аналогов. Они могут использоваться как в ходе морских, железнодорожных, автоперевозках, так и и применятся для складирования либо организации временных бытовых помещений. Конструктивно они аналогичны контейнерам меньшего объема, однако предполагают использование дополнительных усилительных конструкций рамы, благодаря чему допускается установка контейнеров друг на друга в процессе хранения и перевозки. Контейнер 40 фут имеет распашную конструкцию дверей, для загрузки возможно использование механизированных средств, включая мини-погрузчики и штабелеры.
Выгода использования 40 футовых контейнеров
Рентабельность морских 40-футовых контейнеров для перевозчика достигается при больших объемах транспортируемых грузов. При относительно слабом обороте использование такой тары может быть убыточным, но в случае с большими объемами грузооборота контейнеры 40 фут оказываются просто идеальным решением.
В случае, когда использование данной тары носит временный характер, целесообразнее все же принять решение о взятии в аренду контейнеров 40 футов б/у, что позволит значительно сэкономить бюджет и в дальнейшем избежать трудозатрат, связанных продажей незадействованного в бизнес-процессах оборудования.
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