40-футовые стандартные сухогрузные контейнеры в Санкт-Петербурге

Обращаем Ваше внимание, что в каталоге на сайте размещены фотографии не всех доступных для продажи контейнеров.
40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ ACSU 4210170
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Герметичный, стандартный контейнер, пригодный под перевозки и хранение.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
по запросу
Цена безналичным расчетом с НДС:
по запросу
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40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ CLHU 4802460
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Герметичный контейнер, в хорошем техническом состоянии, пригодный к перевозкам любым видом транспорта, а также хранение.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
189000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
230000 руб.
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40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ DRYU 4007011
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Без существенных нарушений конструкции, в нормальном техническом состоянии, пригоден под перевозки.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
214000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
260000 руб.
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40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ MCLU 4046866
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Сухогрузый, герметичный, стандартых размеров. Пригоден к перевозкам любым видом транспорта.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
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40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ OCVU 1660321
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Морской, 40футовый стандартный контейнер, пригодный под перевозки и хранение.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
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40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ YMLU 5116086
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Сухогрузый, герметичный, стандартых размеров. Пригоден к перевозкам любым видом транспорта.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
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40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ ICUU 8370254
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Сухогрузый, герметичный, стандартых размеров. Пригоден к перевозкам любым видом транспорта.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
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40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ WSCU 5920287
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Сухогрузый, герметичный, стандартых размеров. Пригоден к перевозкам любым видом транспорта.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
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40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ MCLU 4042599
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Контейнер герметичный, пригодный под перевозку и хранение.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
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40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ TGHU 4819597
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Герметичный контейнер, без существенных повреждений, пригодный как к перевозкам, так и под хранение.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
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в резерве
40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ CNIU 2168986
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Герметичный контейнер, без существенных повреждений, пригодный как к перевозкам, так и под хранение.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
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в резерве
40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ TCLU 9180093
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Герметичный контейнер. Пригоден к перевозкам и для хранения.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
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в резерве
40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ ACSU 1540029
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Без существенных нарушений конструкции, в нормальном техническом состоянии, пригоден под перевозки.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
Заказать
в резерве
40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ FSCU 4054616
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Герметичный контейнер, без серьезных повреждений, пригоден под перевозки и хранение.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
Заказать
в резерве
40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ UESU 4296460
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Герметичный контейнер, без существенных повреждений, пригодный к перевозкам.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
Заказать
40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ ACSU 4316964
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Сухогрузый, герметичный, стандартых размеров. Пригоден к перевозкам любым видом транспорта.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
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40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ MCLU 4039173
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Сухогрузый, герметичный, стандартых размеров. Пригоден к перевозкам любым видом транспорта.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
Заказать
40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ MCLU 4047190
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Контейнер герметичный, пригодный под перевозку и хранение.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
Заказать
40-футовый сухогрузный Dry Cube
№ TDTU 5118232
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Контейнер герметичный, пригодный под перевозку и хранение.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
242000 руб.
Цена безналичным расчетом с НДС:
295000 руб.
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40-футовый сухогрузный Dry Cube Pallet Wide
№ UNDU 7861056
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Специальный контейнер увеличенный по ширине. Пригоден к перевозкам любым видом транспорта.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
по запросу
Цена безналичным расчетом с НДС:
по запросу
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40-футовый сухогрузный Dry Cube Pallet Wide
№ NEVU 8861568
Город:
Санкт-Петербург
Состояние:
бу
Описание:
Сухогрузный контейнер стандартной высоты и увеличенный по ширине. Технически пригоден под перевозки и хранение.
Аренда:
от 450 руб./сутки
Цена:
по запросу
Цена безналичным расчетом с НДС:
по запросу
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    Основные характеристики 40-футовых стандартных сухогрузных контейнеров Dry Cube (HC):

    Внешние размеры Внутренние размеры Дверной проем
    Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Ширина, мм Высота, мм
    12192 2438 2591 12039 2350 2372 2336 2291
    Параметры и масса
    Максимальная масса брутто, кг Масса тары, кг Полезная нагрузка кг Объем, м.куб Штабелирование, кг Количество европаллет, шт
    30480-32500 3740-4200 26280-28650 75,6-76,5 86400, 7 ярусов 25

    Морские контейнеры длиной 40 футов предлагают больший объем внутреннего пространства для размещения грузов при общей функциональности 20-футовых аналогов. Они могут использоваться как в ходе морских, железнодорожных, автоперевозках, так и и применятся для складирования либо организации временных бытовых помещений. Конструктивно они аналогичны контейнерам меньшего объема, однако предполагают использование дополнительных усилительных конструкций рамы, благодаря чему допускается установка контейнеров друг на друга в процессе хранения и перевозки. Контейнер 40 фут имеет распашную конструкцию дверей, для загрузки возможно использование механизированных средств, включая мини-погрузчики и штабелеры.

    Выгода использования 40 футовых контейнеров

    Рентабельность морских 40-футовых контейнеров для перевозчика достигается при больших объемах транспортируемых грузов. При относительно слабом обороте использование такой тары может быть убыточным, но в случае с большими объемами грузооборота контейнеры 40 фут оказываются просто идеальным решением.

    В случае, когда использование данной тары носит временный характер, целесообразнее все же принять решение о взятии в аренду контейнеров 40 футов б/у, что позволит значительно сэкономить бюджет и в дальнейшем избежать трудозатрат, связанных продажей незадействованного в бизнес-процессах оборудования.

    Наш офис в Санкт-Петербурге находится по адресу: пр. Обуховской обороны, д. 271, лит. А, тел.: +7 (812) 633-30-23, +7 (812) 633-30-20

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