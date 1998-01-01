40-футовые стандартные сухогрузные контейнеры в Санкт-Петербурге

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Сухогрузный контейнер стандартной высоты и увеличенный по ширине. Технически пригоден под перевозки и хранение.

Герметичный контейнер, без существенных повреждений, пригодный как к перевозкам, так и под хранение.

Герметичный контейнер, без существенных повреждений, пригодный как к перевозкам, так и под хранение.

Герметичный контейнер, в хорошем техническом состоянии, пригодный к перевозкам любым видом транспорта, а также хранение.

Основные характеристики 40-футовых стандартных сухогрузных контейнеров Dry Cube (HC): Внешние размеры Внутренние размеры Дверной проем Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Ширина, мм Высота, мм 12192 2438 2591 12039 2350 2372 2336 2291 Параметры и масса Максимальная масса брутто, кг Масса тары, кг Полезная нагрузка кг Объем, м.куб Штабелирование, кг Количество европаллет, шт 30480-32500 3740-4200 26280-28650 75,6-76,5 86400, 7 ярусов 25

Морские контейнеры длиной 40 футов предлагают больший объем внутреннего пространства для размещения грузов при общей функциональности 20-футовых аналогов. Они могут использоваться как в ходе морских, железнодорожных, автоперевозках, так и и применятся для складирования либо организации временных бытовых помещений. Конструктивно они аналогичны контейнерам меньшего объема, однако предполагают использование дополнительных усилительных конструкций рамы, благодаря чему допускается установка контейнеров друг на друга в процессе хранения и перевозки. Контейнер 40 фут имеет распашную конструкцию дверей, для загрузки возможно использование механизированных средств, включая мини-погрузчики и штабелеры.

Выгода использования 40 футовых контейнеров

Рентабельность морских 40-футовых контейнеров для перевозчика достигается при больших объемах транспортируемых грузов. При относительно слабом обороте использование такой тары может быть убыточным, но в случае с большими объемами грузооборота контейнеры 40 фут оказываются просто идеальным решением.

В случае, когда использование данной тары носит временный характер, целесообразнее все же принять решение о взятии в аренду контейнеров 40 футов б/у, что позволит значительно сэкономить бюджет и в дальнейшем избежать трудозатрат, связанных продажей незадействованного в бизнес-процессах оборудования.

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